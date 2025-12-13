1964: Der grosse Umtausch

Der Pullover zu lang, die Handschuhe zu klein, und die Idee mit der Tasche als Geschenk hatten sowohl der Mann wie auch die Schwiegermutter: Wer sein Weihnachtsgeschenk umtauschen will, ist damit nicht allein.

1 Minute

SRF

Meistgelesen

Swiss Abroad Meistdiskutiert