1964: Der grosse Umtausch

Der Pullover zu lang, die Handschuhe zu klein, und die Idee mit der Tasche als Geschenk hatten sowohl der Mann wie auch die Schwiegermutter: Wer sein Weihnachtsgeschenk umtauschen will, ist damit nicht allein.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF
Meistgelesen Swiss Abroad
Meistdiskutiert
Mehr lesen
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch