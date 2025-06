Die Woche in der Schweiz

Die Schweizer Nati war seit acht Länderspielen ohne Sieg. Am Donnerstag konnte sie in einem Vorbereitungsspiel gegen Tschechien den Fluch mit einem 4:1-Sieg brechen.

Am Dienstag beginnt der grösste frauenspezifische Sportgrossanlass Europas, die Fussball-Europameisterschaft «Uefa Women’s Euro 2025», mit der Eröffnung der Fanzonen in Bern und Basel. Ab Mittwoch geht es dann nur noch ums runde Leder: Eröffnet wird die EM mit dem Match Island-Finnland ab 18 Uhr in Thun, ab 21 Uhr gilt es dann ernst für die Schweizer Frauen gegen Norwegen in Basel. Das Finale steigt am Sonntag, 27. Juli.

Ebenfalls am Mittwoch präsentiert der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) seinen Lagebericht zur Studie «Sicherheit Schweiz 2025». Im Bericht 2024 hielt der Nachrichtendienst fest, dass sich das sicherheitspolitische Umfeld der Schweiz von Jahr zu Jahr verschlechtere. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Situation seither verbessert hat.

Am Freitag schliesslich beginnt die 24. Ausgabe des «Festival international du film fantastique de Neuchâtel» (NIFF). Das Festival existiert seit 2000 und hat sich seither im Bereich des «fantastischen Films» international etablieren können.