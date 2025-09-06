Die Woche in der Schweiz

Laurent Freixe wurde nicht wegen seiner Beziehung zu einer jüngeren Kollegin entlassen, sondern weil er diese nicht gemeldet hatte.

Vor die Tür gesetzt – what else? Am Montag hat Nespresso-Hersteller Nestlé seinen CEO Laurent Freixe entlassen , da dieser eine Liebesbeziehung mit einer Untergebenen verschwiegen hatte.

«Liebe am Arbeitsplatz ist in erster Linie Privatsache. Aber der entlassene Nestlé-Chef hat eine rote Linie überschritten», urteilte die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Heikel wird es, wenn ein Machtgefälle besteht.» Durch das Verschweigen der Liaison habe sich Freixe erpressbar gemacht und die Tür für Interessenkonflikte geöffnet.

«In einem Land, in dem 2024 acht von zehn Menschen angaben, eine Beziehung (Flirt oder Sex) mit einem Arbeitskollegen oder einer -kollegin gehabt zu haben, wirft die plötzliche Entlassung des Nestlé-CEOs Fragen auf», schrieb dagegen die Tribune de Genève. «Hatte der sich mitten in einer Umstrukturierung befindende multinationale Konzern nicht dringlichere Angelegenheiten zu erledigen? Oder nutzte er die Gelegenheit, um einen Manager loszuwerden, der nicht zu seiner Zufriedenheit gearbeitet hatte?»

Die Financial Times schaltete sich ein und wies darauf hin, dass Nestlé, «ein Symbol der Schweizer Wirtschaft», derzeit eine der schwierigsten Phasen seiner 160-jährigen Geschichte durchlebt. Innerhalb nur eines Jahres hatte das Unternehmen drei verschiedene Vorstandsvorsitzende, und der Aktienkurs ist seit 2022 um 40% gefallen.

Freixe wurde hastig durch Nespresso-Chef Philipp Navratil ersetzt, der zwar seit 24 Jahren bei Nestlé tätig ist, aber erst in diesem Jahr in die Geschäftsleitung berufen wurde.