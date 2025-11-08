Die Woche in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Während sich der Silberrücken Yeba diese Woche im Gorillagehege des Basler Zoos einlebte, reisten einige andere Alpha-Männchen – die Chefs von sechs grossen Schweizer Unternehmen – ins Weisse Haus, um US-Präsident Donald Trump davon zu überzeugen, dass ein Handelsabkommen beiden Ländern zugutekommen würde.

In diesem Briefing befassen wir uns ausserdem mit den vier Themen, über welche die Schweizer Stimmberechtigten im In- und Ausland am 8. März abstimmen werden, mit einigen alarmierenden Schweizer Klimaprognosen sowie mit den Risiken, die entstehen, wenn man keine Landessprache lernt – selbst wenn man Starköchin in einem der besten Hotels des Landes ist.