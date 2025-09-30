The Swiss voice in the world since 1935
Haben Sie Erfahrungen mit Erbschaften über Landesgrenzen hinweg? Welche Herausforderungen oder Lösungen haben Sie dabei erlebt?

Erbschaften sind selten einfach. Wenn Nachlassvermögen über Landesgrenzen hinweg verteilt ist, kommen zu den ohnehin schon sensiblen familiären und finanziellen Fragen noch rechtliche und steuerliche Stolpersteine hinzu.

Viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und ihre Kinder stehen bei Erbschaften vor komplexen Herausforderungen. Welche Tipps oder Erfahrungen möchten Sie mit anderen teilen?

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

