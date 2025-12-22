Hat der Tod eines geliebten Menschen Ihr Leben im Ausland in Frage gestellt?

Der Verlust eines nahestehenden Menschen (Partner, Familienmitglied) wühlt auf und stellt vieles in Frage. Wenn man im Ausland lebt, kann dieser Moment noch mehr Unsicherheiten mit sich bringen.

Haben auch Sie eine solche Prüfung fernab Ihrer Heimat, der Schweiz, durchlebt?

In einer solchen Situation verspüren manche Menschen das Bedürfnis, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Andere entscheiden sich, in ihrer Wahlheimat zu bleiben oder sich an einem neuen Ort niederzulassen, um ihr Leben neu aufzubauen.

Wie war Ihre Situation? Welche Entscheidung haben Sie getroffen? Welche Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt: soziale Bindungen, Arbeit, Kinder, Enkelkinder oder andere?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unten mit oder schreiben Sie mir direkt an emilie.ridard@swissinfo.ch.