The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Hat der Tod eines geliebten Menschen Ihr Leben im Ausland in Frage gestellt?

Gastgeber/Gastgeberin

Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren.

Der Verlust eines nahestehenden Menschen (Partner, Familienmitglied) wühlt auf und stellt vieles in Frage. Wenn man im Ausland lebt, kann dieser Moment noch mehr Unsicherheiten mit sich bringen.

Haben auch Sie eine solche Prüfung fernab Ihrer Heimat, der Schweiz, durchlebt?

In einer solchen Situation verspüren manche Menschen das Bedürfnis, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Andere entscheiden sich, in ihrer Wahlheimat zu bleiben oder sich an einem neuen Ort niederzulassen, um ihr Leben neu aufzubauen.

Wie war Ihre Situation? Welche Entscheidung haben Sie getroffen? Welche Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt: soziale Bindungen, Arbeit, Kinder, Enkelkinder oder andere?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unten mit oder schreiben Sie mir direkt an emilie.ridard@swissinfo.ch.

Diskutieren Sie mit!

Ihre Beiträge müssen unseren Richtlinien entsprechen. Wenn Sie Fragen haben oder ein Thema für eine Debatte vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte an uns!

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft