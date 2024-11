Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

In diesen Tagen üben sich viele Schweizerinnen und Schweizer in einer Tradition, die in der hiesigen Gesellschaft fest verankert ist: Sie beschweren sich über die Erhöhung der Krankenkassenprämien. Dann wird ihnen der verhängnisvolle Brief zugestellt. Die einen trauen sich nicht, ihn zu öffnen, die anderen beeilen sich, die Krankenkasse zu wechseln, um Geld zu sparen.

Neben den Krankenkassenprämien sind in letzter Zeit auch die Preise für Energie, Mieten und Lebensmittel gestiegen. Dennoch fühlt sich ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung gut situiert und macht sich wenig oder keine Sorgen über den Kaufkraftverlust. Dies geht aus einer Studie hervor, über die wir heute unter anderem berichten.

