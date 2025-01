Heute in der Schweiz

«Das ist leicht verdientes Geld für Bund und Kantone», schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Steuern und Abgaben für die Bevölkerung fallen nicht an, aber es gibt einen Haken: Das Geld fliesst nur, wenn es die Finanzlage der SNB erlaubt.

In den letzten beiden Jahren war eine solche Ausschüttung aus finanziellen Gründen nicht möglich. Der ausserordentlich hohe Gewinn im Jahr 2024 und eine Vereinbarung mit dem Schweizer Finanzministerium erlauben es jedoch, drei Milliarden Franken an die Öffentlichkeit auszuschütten.

Laut NZZ gibt es drei Hauptgründe für die positive Bilanz: Gold, Aktien und der US-Dollar. Die SNB hält hohe Währungsreserven in Euro und Dollar. Alle drei Anlagekategorien verzeichneten steigende Preise, was den Jahresgewinn erhöhte. Vor allem der US-Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken deutlich an Wert gewonnen. Da die Finanzanlagen der Nationalbank hauptsächlich in Fremdwährungen gehalten werden, sind die Wechselkurse der wichtigste Faktor für den Gewinn oder Verlust. Zudem profitierte sie von einem starken Börsenjahr, in dem die Märkte Rekordhöhen erreichten.

Zwei der drei Milliarden Franken gehen an die Kantone, eine an den Bund. Die Berechnungen sind provisorisch. Die genauen Renditen der einzelnen Anlagen werden erst Anfang März veröffentlicht.