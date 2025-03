Heute in der Schweiz

Gestern schrieb meine Kollegin Emilie Ridard an dieser Stelle über die Probleme der Schweizer Rüstungsindustrie. In Zeiten, in denen Europa aufrüstet, schadet das Kriegsmaterialgesetz der Schweizer Rüstungsindustrie, das unter anderem die Lieferung von Waffen an Länder verbietet, in denen Krieg herrscht.

Heute veröffentlichte der Bund die neusten Zahlen über die Ausfuhr von Kriegsmaterial. Daraus geht hervor, dass die Schweiz 2024 weniger Kriegsmaterial exportiert hat.

Die fünf wichtigsten Abnehmerländer von Schweizer Kriegsmaterial waren 2024 Deutschland mit Lieferungen im Wert von 203,8 Millionen Franken, gefolgt von den USA mit 76,1 Millionen Franken, Italien mit 50,6 Millionen Franken, Schweden mit 42,0 Millionen Franken und Rumänien mit 38,5 Millionen Franken.

Im Gegensatz zu den Rüstungsgütern nahmen die gesamten Warenexporte der Schweiz im vergangenen Jahr um 4% zu, wie das Seco weiter mitteilte.