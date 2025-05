Heute in der Schweiz

Zwischen zwei Geschäften gehen die Parlamentarier:innen in der Wandelhalle umher.

Am Montag hat der Nationalrat eine dreitägige Sondersession in Bern begonnen. An diesem ersten Tag nahm er mit 134 zu 56 Stimmen einen Entwurf an, der den Grundsatz der gewaltfreien Erziehung explizit in das Zivilgesetzbuch aufnimmt.

Da Körperstrafen bereits strafrechtlich verfolgt werden, ist die Funktion dieser neuen Norm in erster Linie präventiv und symbolisch. Die Erziehungsfreiheit der Eltern werde nicht in Frage gestellt, so der FDP-Nationalrat Philippe Nantermod.

Das wichtigste Thema auf der Agenda bleibt die Individualbesteuerung von Ehepaaren, die Bundesbern seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt. Die Parlamentarier:innen werden über einen Gegenentwurf zu einer Volksinitiative der FDP-Frauen debattieren. Dabei handelt es sich um das Rezept der Regierung, um die steuerliche Diskriminierung von Ehepaaren zu beenden, die heute mehr Steuern zahlen als Personen im Konkubinat. Der Nationalrat wird auch über ein neues Betreuungsgeld für Kinder debattieren.

Der Rat wird voraussichtlich auch noch über eine Motion abstimmen, die die Anerkennung ausländischer Pacs fordert. Der Pacte civil de solidarité (Pacs) ist eine Art Ehe light. Ein Thema, das einige Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer betrifft. Bisher erkennt die Schweiz keine Verbindungen an, die weniger weit gehen als die Ehe und keine Änderungen im Zivilstandsregister nach sich ziehen, wie der französische oder luxemburgische Pacs.

Diese Sondersession hat übrigens die Funktion, den Kammern die Möglichkeit zu geben, sich mit Themen zu befassen, für die sie in der ordentlichen Session keine Zeit hatte. In der Regel stehen also Themen von untergeordneter Bedeutung auf der Tagesordnung.