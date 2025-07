Heute in der Schweiz

Viele konnten es kaum glauben, aber die Schweiz steht im Viertelfinale der EM. Die Nati erkämpfte sich am Donnerstagabend ein 1:1-Unentschieden gegen Finnland in einem bis zum Schlusspfiff spannenden Spiel.

Ein verrücktes Szenario! In der 79. Minute sah es noch so aus, als würden die Schweizerinnen nach einem Elfmetertor der Finninnen aus dem Heimturnier ausscheiden. In der 92. Minute war die Freude dann gross, nachdem Riola Xhemaili den Ausgleich erzielt und die Schweiz ins Viertelfinale geschossen hatte. Am Freitag, 18. Juli, trifft die Nati in Bern auf Spanien oder Italien.

«Bis zur letzten Sekunde wusste ich, dass wir ein Tor erzielen würden. Wir hatten es viel mehr verdient, und am Ende haben wir es geschafft», reagierte die aus Solothurn stammende Stürmerin Xhemaili. In Der Bund lobte Nationaltrainerin Pia Sundhage diesen Moment als «das beste Unentschieden meiner Karriere und sicherlich das spannendste».

Auch die Schweizer Presse freut sich über den Erfolg. Arcinfo hebt die «bemerkenswerte Charakterstärke» des Teams hervor. Blick freut sich über «eine junge Generation, die sich keine Grenzen setzt». Der Tages-Anzeiger bezeichnet Pia Sundhage als «Architektin des grossen Erfolgs». La Liberté beklagt sich über die Schwierigkeit, an den Buvetten im Stadion eine Wurst zu bekommen, erklärte sich nach dem Spielausgang aber als satt.