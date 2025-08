Heute in der Schweiz

«Die Position der Schweiz ist klar: Sobald ein glaubwürdiger Friedensprozess etabliert ist, können wir uns überlegen, ob wir Palästina anerkennen», sagt Monika Schmutz Kirgöz, Leiterin der Abteilung Naher Osten im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), gegenüber SRF.

«Die Schweiz ist der Ansicht, dass die Anerkennung eines palästinensischen Staates eine der Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden auf der Grundlage der Zweistaatenlösung ist», heisst es in einer Stellungnahme des EDA im Anschluss an die Konferenz zur Zweistaatenlösung in New York, an der der Bund durch Schmutz Kirgöz vertreten war.

«Sie könnte in Betracht gezogen werden, wenn konkrete Massnahmen zu ihrer Umsetzung ergriffen würden, die sowohl die Sicherheit Israels als auch das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes garantieren würden», heisst es in der Mitteilung.

Vor den 120 in New York anwesenden Ländern erklärte Schmutz Kirgöz, dass «die Situation unhaltbar ist und wir dringend handeln müssen». «Seit Monaten, seit es diese humanitäre Blockade gibt, haben wir und Aussenminister Ignazio Cassis den Israelis gesagt, dass sie inakzeptabel ist», so Kirgöz gegenüber RSI.