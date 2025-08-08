Heute in der Schweiz

Die Schweizer Presse kritisiert am Freitag die Strategie des Bundesrats , der die Verhängung von Zöllen in Höhe von 39% durch die Vereinigten Staaten nicht verhindern konnte. Unzufriedenheit wird von links wie rechts geäussert.

Die Schweiz «stürzt tief und sieht ihre Wirtschaft ins Wanken geraten», schreibt die Westschweizer Zeitung Le Temps. «Man spürte deutlich die Ohnmacht einer Regierung eines kleinen Landes gegenüber der Willkür und Machtdemonstration einer Grossmacht», fügt 24 Heures hinzu. Die deutschsprachigen Titel der TX-Group ziehen eine Lehre aus den letzten Tagen: «Mit Trump die Konfrontation zu wagen, ist gefährlich. Noch viel gefährlicher ist es freilich, ihm zu vertrauen.»

Die Leitartikel sind sich einig, dass die Eidgenossenschaft ihre Haltung gegenüber dem US-Präsidenten ändern muss. Die Schweiz sollte vielleicht bluffen, meinen die Zeitungen der CH-Media-Gruppe. Sie stellen fest, dass die Strategie der «Musterschülerin» gescheitert ist. «Die Schweizer Software braucht ein umfangreiches Update», meint Le Temps und schlägt vor, mehr Opportunismus zu zeigen.

Auch die Linke und die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) kritisieren die Regierung. «Die Strategie von Karin Keller-Sutter, sich vor Trump zu verbeugen und einen Alleingang zu wagen, ist ein herber Misserfolg», meint die Präsidentin der Grünen, Lisa Mazzone. Die SVP ist hingegen der Ansicht, der Bundesrat habe die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sträflich vernachlässigt.