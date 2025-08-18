Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Schule fängt wieder an – zumindest in den meisten Kantonen, denn einige haben bereits letzte Woche schon begonnen.

Die jüngeren Kindergartenklassen werden voraussichtlich voll sein, da jetzt die «Covid-Babys» eingeschult werden, jene Kinder, die während der Lockdowns gezeugt wurden.

Auch an Kontroversen mangelt es nicht, sei es bezüglich der Gehälter der Lehrpersonen, der Erwartungen an die Schüler:innen oder des sinkenden Leistungsniveaus.

Gute Lektüre!