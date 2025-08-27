Heute in der Schweiz

Petros Mavromichalis vertritt als Botschafter die EU in Bern. Jetzt tritt er ab – und gibt der Schweiz noch einiges mit auf den Weg.

Freundlich im Ton, geradlinig in der Sache. So verabschiedet sich der EU-Botschafter Petros Mavromichalis in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger von seinem Gastland. Hier die markantesten Sätze aus dem Gespräch.

Zu Trumps 39-Prozent Strafzöllen für die Schweiz: «Wir haben einmal mehr den Beweis, dass die EU die zuverlässigste Partnerin und beste Freundin der Schweiz ist.»

Zu den Kohäsionszahlungen der Schweiz an die EU: «Der Schweizer Beitrag beträgt etwa 14 Schweizer Franken pro Einwohner und Jahr. Die Vorteile belaufen sich auf etwa 3000 Franken pro Jahr. Das ist kein schlechtes Geschäft.»

Über Zuwanderung und Personenfreizügigkeit: «Zuwanderung ist nicht das Ergebnis der Personenfreizügigkeit, sondern des Wirtschaftswachstums. Sie ist der Preis des Wohlstands. Wenn Sie die Zuwanderung reduzieren wollen, müssen Sie Ihre Unternehmen in die USA verlegen.»

Über die EU-Skepsis der Schweizer:innen: «Wenn Sie mit einem Zauberstab die Schweiz an einen anderen Ort versetzen könnten: Welche Nachbarn hätten Sie lieber als die EU? Niemand hatte darauf bisher eine Antwort parat.»