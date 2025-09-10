Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

In der Schweiz wird es immer schwieriger, eine Wohnung zu finden – besonders für diejenigen, die in Genf, Zug oder Zürich leben möchten.

Frauen in akademischen Berufen hingegen sind heute einfach zu finden. Laut den Tamedia-Zeitungen hängt dies damit zusammen, dass Mädchen in der Schule erfolgreicher sind als Jungs.

Heute schauen wir auch im Parlament vorbei und sprechen über ein dunkles Kapitel in der Geschichte eines Schweizer Naturkosmetik-Unternehmens.

