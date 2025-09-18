Heute in der Schweiz

Mücken sind nicht nur unangenehm, sondern stellen auch ein grosses Gesundheitsrisiko dar, da sie Krankheiten wie Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber und Zika übertragen können, die in unseren Breitengraden bislang exotisch waren. Diese Liste wird nun um eine neue Bedrohung ergänzt: das West-Nil-Virus.

Die Übertragung dieser Krankheit durch Mücken ist in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. Aber das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Zwei Nachbarländer sind bereits betroffen: Frankreich mit 23 bestätigten Fällen und vor allem Italien mit 30 Todesfällen.

Das Tessin ist aufgrund seiner Nähe zu Italien besonders gefährdet und will mehr über die Bedrohung wissen. Der Blutspendedienst der italienischen Schweiz hat eine zweijährige Studie gestartet, in der Blutspenden auf das Virus untersucht werden sollen. Das untersuchte Blut wird aus den Gebieten des Tessins stammen, in denen das West-Nil-Virus in Mücken nachgewiesen wurde.

Dieses Virus, das von Mücken übertragen und von Zugvögeln weitergetragen wird, etabliert sich allmählich in Europa. In etwa 80% der Fälle zeigen die infizierten Personen keine Symptome. Bei den anderen führt das West-Nil-Virus jedoch zu hohem Fieber, Muskelschmerzen oder grosser Müdigkeit. In etwa 1% der Fälle kann es zu schweren neurologischen Komplikationen kommen, die zum Tod führen können.