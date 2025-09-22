Heute in der Schweiz

Vor zehn Jahren wandert die damals 30-jährige Nicole nach Malaysia aus. In den Ferien in Thailand lernt sie ihren künftigen Mann kennen. Weil ihre beiden Kinder in der Schweiz zur Schule gehen sollen, sind sie hierhin gezogen. Das war nicht einfach.

«Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern das Gefühl, nach Hause zu kommen», sagt Nicole gegenüber 20 Minuten. Zuerst war es eine Fernbeziehung mit dem damals 38-jährigen Thanat aus Bangkok. 2017 heirateten die beiden und lebten fortan in Thailand.

Während der Corona-Pandemie wurde ihnen klar: Die Chancen für ihre Kinder sind in der Schweiz besser. Schweren Herzens zogen sie im September 2021 in die Schweiz. «Der Anfang war brutal: Auf acht Jahre Sommer folgten Kälte und Winter», so Nicole.

Ein Schock für die Beziehung der beiden, sie fielen in ein Loch. Weil Nicole daraufhin einen flexibleren Job suchte und fand, konnte sich Thanat schliesslich auf den Haushalt konzentrieren – die Situation entspannte sich. Ein Schritt, den beide nicht bereuen. Aber klar ist auch, wie Nicole betont: «Wir halten durch, bis die Kinder gross sind. Und dann gehen Thanat und ich zurück nach Thailand. Das wissen wir schon jetzt.»