Heute in der Schweiz

Nach geltendem Recht erhalten Witwen eine lebenslange Rente, während Witwer diese nur bis zur Volljährigkeit ihres jüngsten Kindes beziehen.

Am Mittwoch hat der Nationalrat mehrere Bestimmungen zur Abschaffung der lebenslangen Witwen- und Witwerrenten verabschiedet . Ausserdem hat er zwei Vorlagen für eine Verschärfung des Asylrechts angenommen. Nach dem Nationalrat möchte auch der Ständerat seinerseits den Zugang zum Zivildienst erschweren.

Lebenslange Witwen- und Witwerrenten entsprechen laut Bundesrat nicht mehr der Realität, weshalb er beschlossen hat, sie zu überarbeiten. Am Mittwoch folgte der Nationalrat diesem Ansatz: Es soll keine Witwenrente mehr geben, sondern eine «Rente für den überlebenden Elternteil», die bis zum Erreichen des 25. Lebensjahrs des letzten Kindes ausbezahlt wird, unabhängig vom Zivilstand der Eltern.

Nach dem Ständerat am Dienstag hielt der Nationalrat am Mittwoch auf Antrag der Schweizerischen Volkspartei (SVP) ebenfalls eine ausserordentliche Sitzung zum Thema Asyl ab. Von sechs Vorlagen nahm er schliesslich zwei Motionen an, die darauf abzielen, die «Attraktivität» der Schweiz für illegale Migration zu verringern – gegen den Willen des Bundesrats.

In Übereinstimmung mit dem Nationalrat hat der Ständerat beschlossen, den Zugang zum Zivildienst zu erschweren, um die militärischen Bestände zu stärken. Heute genügt ein einfacher Antrag, um dem Zivildienst zugeteilt zu werden. Der Bundesrat, besorgt um die militärischen Bestände, möchte diese Abgänge jedoch begrenzen.