Heute in der Schweiz

Der Wert der in diesem Jahr vererbten Vermögenswerte dürfte mit über 100 Milliarden Franken einen neuen Rekord erreichen. Im Hinblick auf die Abstimmung über die «Zukunftsinitiative» im November zieht der Tages-Anzeiger Bilanz.

In der Schweiz sparen die Menschen tendenziell viel mehr als in anderen Ländern. Der Staat fördert dies beispielsweise durch steuerliche Anreize für die freiwillige Altersvorsorge (die so genannte «3. Säule»). Ausserdem sind die Werte von Immobilien und Aktien in den letzten Jahrzehnten viel stärker gestiegen als die Löhne. Dies erklärt den Anstieg der Erbschaften, die sich im Vergleich zu vor 30 Jahren vervierfacht haben.

Laut dem Erbschaftsexperten Marius Brülhart wird im Durchschnitt im Alter von etwa 60 Jahren geerbt. Zwei Drittel des gesamten Nachlasses gehen an zehn Prozent der Bevölkerung, das verbleibende Drittel erben die restlichen 90 Prozent. Genauer gesagt gehen 30 Prozent des Vermögens an lediglich ein Prozent der Erbinnen und Erben.

Die Erbschaftssteuern sind hingegen niedrig geblieben. Der Bund erzielt keine Einnahmen aus Erbschaften. Und auch die meisten Kantone ziehen keine besonderen steuerlichen Vorteile daraus, da sie die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen abgeschafft haben.

Eine Initiative der Jungsozialistischen Partei will diese Vermögen nun anzapfen, indem sie Erbschaften über 50 Millionen Franken mit 50% besteuern und die Einnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels verwenden will. Dieser Vorschlag dürfte im Vorfeld der Volksabstimmung am 30. November eine hitzige Debatte auslösen.