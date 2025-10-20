Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der Schweizer Politik – mit besonderem Blick auf die Romandie.

Die FDP hat sich überraschend deutlich hinter das Abkommen mit der EU gestellt, während die SVP bei den Kantonswahlen in Genf und im Jura deutliche Zugewinne verbuchen konnte. Laut einem Politologen könnte dieses Resultat richtungsweisend sein.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!