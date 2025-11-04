Heute in der Schweiz

Eine Airline mit Schweizerkreuz auf blauem Grund will dort starten, wo andere nicht mehr fliegen: Blue Light Humanitarian Airlines soll ab 2026 Hilfsflüge in Krisenregionen anbieten – schnell, unbürokratisch und ohne Profitabsicht.

Der Genfer Unternehmer und Privatpilot Pierre Bernheim will laut NZZ mit Blue Light Humanitarian Airlines die humanitäre Luftfahrt verändern. Seine Maschinen sollen innerhalb von 72 Stunden einsatzbereit sein, Hilfsgüter, Ärzteteams oder Verletzte transportieren – und das zu Fixpreisen, rund 30% günstiger als bisherige Anbieter. Unterstützung erhält das Projekt vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), das Blue Light als «relevante Ergänzung» zur globalen Nothilfe bezeichnet. Auch der Kanton Genf lobt den möglichen Kostenvorteil für Hilfsorganisationen.

Noch steht Bernheim – ein Erbe des Uhrenfabrikanten Raymond Weil – am Anfang: Zwei Flugzeuge will er zunächst leasen, langfristig aber eine eigene Flotte aufbauen, so die NZZ. Kostenpunkt pro Maschine: rund 22 Millionen Franken. Fünf Millionen sind durch private Spenden bereits zusammengekommen, doch Zusagen von Kunden wie dem IKRK oder dem UNO-Welternährungsprogramm fehlen noch. Ab 2026 soll das erste Flugzeug starten – mit einem Schweizerkreuz auf blauem Grund als Symbol für neutrale Hilfe.

Für Auslandschweizer:innen in Krisenregionen könnte Blue Light künftig zur Lebensversicherung werden. Wenn Evakuierungen nötig sind – wie zuletzt aus Gaza oder Impfstoff geliefert werden muss, wie während der Pandemie – könnte nicht mehr die Rega oder Swiss, sondern eine eigens dafür geschaffene Schweizer Airline helfen. Bernheims Ziel: Eine neutrale Luftbrücke mit Schweizer Wurzeln – fliegende Solidarität für eine Welt im Krisenmodus.