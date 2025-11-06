Heute in der Schweiz

Es gibt Details zum Treffen von Schweizer Wirtschaftsvertretern mit Donald Trump. Im Oval Office war eindrücklich viel Geld vertreten.

Man spricht vom «Team Switzerland», das am Dienstag mit Donald Trump über die Handelsbeziehungen mit der Schweiz verhandelte. Wir haben gestern berichtet, jetzt ist auch bekannt, wer im Oval Office dabei war.

Da ist Alfred Gantner, Finanzinvestor Partners Group, geschätztes Vermögen von über 3 Milliarden Dollar. Dazu Diego Aponte, Vertreter der Reederei MSC mit Sitz in Genf, Familienvermögen 33 Milliarden Dollar. Dabei war auch Johann Rupert, Verwaltungsratspräsident der Luxusmarke Richemont, geschätztes Vermögen von 15,3 Milliarden US-Dollar.

Nicht fehlen durfte der Trump-Vertraute Jean-Frédéric Dufour, CEO von Rolex, der wertvollsten Uhrenmarke der Welt. Und Marwan Shakarchi vertrat die Schweizer Goldraffinierien: Seine MKS Pamp Group raffiniert Gold im Wert von 22 Milliarden Franken jährlich. Schlieslich noch der wenig bekannte Daniel Jäggi, Rohstoffhändler mit Firma Mercuria in Genf, geschätztes Vermögen: über 2 Milliarden Dollar.

Wichtiger aber ist der Einfluss dieser Männer, gerade etwa jener von Daniel Jäggi. Denn es soll um Rohstoff-Deals gegangen sein. Und auch um die Verlagerung von Teilen des Schweizer Goldraffiniere-Geschäfts in die USA.

In der Nacht auf heute hat sich der US-Supreme Court erstmals mit der Zollpolitik von US-Präsident Trump beschäftigt. Es geht um die Frage, ob der Präsident diese im Alleingang beschliessen konnte. Ein Urteil wird frühestens im Dezember erwartet.