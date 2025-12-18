Heute in der Schweiz

Am Mittwoch reichte die Mediengewerkschaft SSM bei der Bundeskanzlei in Bern über 17’000 Unterschriften einer Online-Petition zur Rettung von Swissinfo und des Auslandmandats der SRG ein.

Das Entlastungspaket 2027 des Bundes hat die erste Kammer des Parlaments durchlaufen. Der Ständerat hat es um 35 Prozent gestutzt. Verschont wurde auch Swissinfo.

Die Schweizer Regierung schlägt dem Parlament Dutzende Sparmassnahmen vor, um den Bundeshaushalt im Gleichgewicht zu halten. Eine davon ist der Verzicht auf Gelder für das Auslandangebot der SRG, zu dem auch Swissinfo gehört. Jetzt aber hat der Ständerat diese Kürzung zurückgewiesen – wenn auch knapp.

Es geht um 19 Millionen Franken. Damit werden die Plattformen Swissinfo und tvsvizzera.it finanziert sowie Partnerschaften mit den internationalen Sendern TV5 Monde und 3sat. Mit 22 zu 19 Stimmen entschied der Rat gegen die vorgeschlagene Streichung.

Ebenfalls will der Ständerat die Schweizerschulen schonen. Diese Subvention unter dem Titel «Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer» soll nach dem Willen des Bundesrats um 1,5 Millionen Franken gekürzt werden.

Festgehalten hat der Ständerat hingegen an der Streichung von 400’000 Franken, die an die Auslandschweizer-Organisation ASO gehen. Das Sparpaket des Bundesrats kommt im Frühjahr in den Nationalrat, wo die Diskussion nochmals geführt wird.