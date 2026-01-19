Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Als ich am Samstag am Bahnhof Bern vorbeikam, war ich fassungslos über das enorme Aufgebot an Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, die einen Protest gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) blockiert haben, das heute begonnen hat.

Die Reaktion der Ordnungskräfte kann vielleicht als Signal der aktuell grossen geopolitischen Spannungen gelesen werden, die grösstenteils um den US-Präsidenten Donald Trump kreisen, der ebenfalls in Davos erwartet wird.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!