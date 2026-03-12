Swiss kann bis 28. März nicht nach Dubai fliegen

Schweizer können bis zum 28. März nicht nach Dubai fliegen. Keystone-SDA

Die Swiss muss ihre Flüge nach Dubai bis einschliesslich 28. März aussetzen. Ursprünglich waren diese bis am 15. März gestrichen. Die Verlängerung wird mit Kapazitätseinschränkungen bei den Flughäfen in Dubai begründet.

(Keystone-SDA) Der Iran-Krieg stellt den weltweiten Luftverkehr weiterhin auf den Kopf. Beide Flughäfen in Dubai müssten deshalb die Flugbewegungen aus Kapazitätsgründen «erheblich reduzieren», teilte die Swiss am Donnerstag mit. Dies führe dazu, dass Airlines der Lufthansa Gruppe auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge streichen müssen.

Die Airline will nun prüfen, inwieweit es trotz der Einschränkungen möglich sein wird, einzelne Flüge durchzuführen. Entsprechende Anträge würden von den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate geprüft, hiess es weiter.

«Unser Ziel ist es, den Flugbetrieb nach Dubai so bald wie möglich wieder aufzunehmen und betroffene Passagiere möglichst schnell an ihr Ziel beziehungsweise nach Hause zu bringen», betonte die Swiss.