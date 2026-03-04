The Swiss voice in the world since 1935
Swiss plant Sonderflug vom Oman nach Zürich

Passagiere, die bereits ein SWISS-Flugticket besitzen, aber aufgrund der aktuellen Situation nicht zurückreisen konnten, werden an Bord reisen. Keystone-SDA

Die Fluggesellschaft Swiss plant für Donnerstag einen Sonderflug von Maskat nach Zürich. Der eingesetzte Airbus A340 wird deswegen am Mittwoch in die Hauptstadt des Omans fliegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit diesem Flug wolle die Swiss einen Betrag leisten, um den Betroffenen in der schwierigen Situation zu helfen, teilte die Swiss mit. Maskat gehört nicht zu den regulären Destinationen der Fluggesellschaft.

An Bord kommen gemäss Communiqué Fluggäste, die bereits ein Swiss-Ticket besitzen, aber die Rückreise aufgrund der aktuellen Situation nicht antreten konnten.

Weitere Reisende, die sich beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit Aufenthaltsort Oman registriert haben, würden noch am Mittwochmorgen Angaben zur entsprechenden Buchungshotline erhalten.

