Swiss Re nominiert George Quinn und Morten Hübbe für Verwaltungsrat

Keystone-SDA

Bei Swiss Re kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Mit dem langjährigen Zurich-Finanzchef George Quinn und dem dänischen Versicherungsmanager Morten Hübbe hat der Verwaltungsrat des Rückversicherers zwei Branchenspezialisten für das Aufsichtsgremium nominiert.

(Keystone-SDA) Die beiden Branchenkenner sollen an der bevorstehenden Generalversammlung vom 11. April in den Verwaltungsrat gewählt werden, wie Swiss Re am Mittwoch mitteilte. Sie werden Philip Ryan und Paul Tucker ablösen, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Hübbe und Quinn brächten «umfassende Erfahrung in der Versicherungsbranche, eine fundierte Kenntnis des Kerngeschäfts und anerkannte strategische Fähigkeiten» mit, wird Swiss-Re-Verwaltungsratspräsident Jacques de Vaucleroy in der Mitteilung zitiert.

George Quinn war von 2014 bis April 2024 Finanzchef des Versicherers Zurich Insurance. Zuvor war er zwischen 1999 und 2014 bei der Swiss Re in verschiedenen Führungspositionen tätig, von 2007 bis 2014 bekleidete er beim Rückversicherer als Mitglied der Geschäftsleitung das Amt des Finanzchefs.

Der zweite künftige Swiss Re-Verwaltungsrat Morten Hübbe war von 2011 bis 2023 CEO des skandinavischen Nichtleben-Versicherers Tryg, nachdem er dort zuvor das Amt des Finanzchefs bekleidet hatte. Davor arbeitete er bei Zurich Insurance Group und Almindelig Brand Insurance in Dänemark.