Swiss schult erste Piloten für neuen Airbus A350 auf Simulator

Keystone-SDA

Die Swiss schult die ersten Piloten für den neuen Langstreckenflieger Airbus A350. Im laufenden Jahr sollen über 50 Piloten auf einem Simulator der Lufthansa Aviation Training in Opfikon ausgebildet werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ab 2026 sollen dann jährlich rund 90 Piloten im neuen Simulator geschult werden, wie die Swiss am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Zudem würden in diesem Jahr noch circa 1800 Mitglieder des Kabinenpersonals für das neue Flugzeug ausgebildet.

Die Swiss erwartet ab Sommer zehn fabrikneue Airbus A350-900. Diese sollen die alten Flugzeuge des Typs Airbus A340-300 ersetzen.