Swiss streicht weitere Flüge nach Dubai und Tel Aviv

Keystone-SDA

Die Swiss hat weitere Flüge nach Dubai und Tel Aviv annulliert. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten sind die Flüge nach Dubai bis zum 10. März, jene nach Tel Aviv bis zum 22. März gestrichen. Ein Swiss-Sonderflug aus dem Oman soll am Donnerstag in Zürich landen.

(Keystone-SDA) Die Sicherheit ihrer Besatzungen und Passagiere stehe jederzeit an erster Stelle. Auf dieser Basis sei der Entscheid getroffen worden, die Flüge weiterhin nicht durchzuführen, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit.

Am Dienstag hatte die Swiss die Flüge nach Dubai vorerst bis und mit Morgen Freitag und jene nach Tel Aviv bis am Sonntag ausgesetzt.

Am Donnerstagmorgen startete ein Swiss-Sonderflug von Muscat im Oman nach Zürich. Die Landung wird um 14.30 Uhr erwartet. An Bord befinden sich laut Swiss 211 Passagiere – 206 Erwachsene und fünf Babys. Dies seien Personen, die bereits ein Swiss-Ticket hatten und ihre Reise wegen der aktuellen Lage nicht antreten konnten, sowie Schweizer Staatsangehörige, die sich beim EDA mit Aufenthaltsort Oman registriert hatten.