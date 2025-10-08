Tänzerin Christina Hänni will vorerst kein zweites Kind

Keystone-SDA

Tänzerin Christina geniesst die Zeit mit ihrer Tochter und wünscht sich vorerst kein zweites Kind. Auf Instagram gab die Frau von Sänger Luca Hänni aber auch bekannt, dass sich ihre Meinung in Zukunft ändern könnte.

(Keystone-SDA) Die Frage nach einem zweiten Kind erhält Hänni regelmässig von neugierigen Fans auf Instagram gestellt. Das gehe ihr aber ein wenig zu weit. «Ich weiss, es ist mega nett und unverfänglich gemeint, aber ich ganz persönlich empfinde die Frage immer als sehr persönlich», so die 35-Jährige. Die Schweizer Illustrierte berichtete online am Mittwoch.

«Ich kann nur sagen, dass ich gerade mein erstes Kind sehr geniesse und keinen aktiven Kinderwunsch habe, wenn ihr mich heute fragt», antwortete die in Kirgistan geborene und in Deutschland aufgewachsene Hänni. Sie ergänzte: «Wie das morgen aussieht, weiss ich nicht».

Die kleine Tochter der Hännis feierte im Sommer dieses Jahres den ersten Geburtstag. Wann genau das Mädchen das Licht der Welt erblickte, behält das Paar ebenso für sich wie seinen Namen.