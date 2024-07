Töfffahrer rast mit 118 km/h durch Erlen TG

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag in Erlen TG innerorts mit 118 km/h geblitzt worden. Erlaubt sind auf der fraglichen Strecke 50 km/h. Die Kantonspolizei zog den Lernfahrausweis des Mannes ein, wie sie am Samstag mitteilte.

Die Patrouille beurteilte den Lenker als fahrunfähig. Dieser gab an, Drogen konsumiert zu haben. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme und eine Urinprobe an. Der Mann wird sich wegen Raserei vor der Justiz verantworten müssen.