Heute in der Schweiz

Die IKRK-Chefin Mirjana Spoljaric findet heute im Interview mit dem Tages-Anzeiger deutliche Worte über die Lage im Nahen Osten und den Gazakrieg. Sie befürchte eine Krise, welche die Welt nicht mehr kontrollieren könne, sagt sie.

Die Situation in Gaza nennt die Schweizerin «ein Versagen der Menschheit» und mahnt die Regierungen, dass sich niemand herausreden könne. In Gesprächen mit den Regierungsschef:innen sei sie sehr direkt – auch mit dem Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis. Lange galt das IKRK als neutral und hielt sich öffentlich zurück. «Der wesentliche Teil der Arbeit des IKRK findet immer noch im vertraulichen Rahmen statt», sagt Spoljaric. Doch gewisse Dinge müsse man öffentlich ansprechen, um andere zum Handeln zu bewegen.

Bei 20 Minuten berichtet ein Auslandschweizer von der Situation vor Ort. Der 17-Jährige studiert in Israel. Momentan lebt er in einer Stadt östlich von Tel Aviv und muss mehrmals pro Nacht in den Bunker rennen. Er möchte zurück in die Schweiz – doch die Flüge sind gestrichen und alle Schiffe ausgebucht. Eine in der Schweiz lebende Iranerin erzählt von ihren Eltern in Teheran – auch sie hätten grosse Angst und könnten wegen Explosionen in der Stadt kaum schlafen.

Seit Freitag hat das EDA rund 130 Ausreiseanfragen von Schweizer:innen aus Israel und dem Iran beantwortet – 70 aus Israel, 60 aus dem Iran, wie SRF berichtet. Die Schweiz führt allerdings keine organisierte Ausreise durch.