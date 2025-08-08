The Swiss voice in the world since 1935
Töfffahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Brunnen SZ

Keystone-SDA

Ein Auto und ein Motorrad sind am Freitagmorgen auf der Gersauerstrasse in Brunnen SZ kollidiert. Der Töfffahrer verletzte sich dabei erheblich. Die Autolenkerin blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Zum Zusammenstoss kam es bei einem Abbiegemanöver des Autos, das Richtung Gersau unterwegs war, in Richtung Hopfräben.

Der Rettungsdienst brachte den 69-jährigen Motorradfahrer nach der Erstversorgung ins Spital.

Nach dem Unfall war die Gersauerstrasse für rund eine Stunde gesperrt.

