Tankstellenshop-Räuber stellt sich in Rudolfstetten AG der Polizei

Keystone-SDA

Ein Räuber hat am Montagabend einen Tankstellenshop in Berikon AG überfallen. Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde dann aber noch am selben Abend am Bahnhof Rudolfstetten AG festgenommen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der 33-jährige Schweizer hatte den Shop einer Tankstelle an der Bernstrasse um 21 Uhr mit einer aufgesetzten Sonnenbrille, einer Wollmütze auf dem Kopf und einem Messer in der Hand betreten, wie es in der Mitteilung heisst.

Als der Räuber von einer Angestellten Geld forderte, reichte ihm diese einen leeren Münzbehälter. Mit seiner vermeintlichen Beute flüchtete er zu Fuss. Augenzeugen verfolgten den Täter, verloren ihn aber gemäss Polizeiangaben beim nahen Waldrand aus den Augen.

Eine der alarmierten Polizeipatrouillen entdeckte etwas später beim Bahnhof Rudolfstetten einen verschwitzten Mann. Das war das Ende der Flucht, wie die Polizei schreibt: «Kurzerhand ging er auf die Polizisten zu und stellte sich.»