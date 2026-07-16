Taucher bergen Billettautomaten aus der Aare in Bern

Keystone-SDA

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Zwei Hobbytaucher haben am Mittwoch beim Berner Marzilibad einen Billettautomaten aus der Aare geborgen. Wie er in den Fluss gelangte, ist rätselhaft.

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(Keystone-SDA) Es handelt sich um ein mobiles Modell, das in einem Bus verbaut gewesen sein muss. Bernmobil habe solche Modelle korrekt entsorgt, sagte Sprecher Rolf Meyer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weitere Nachforschungen werde man nicht betreiben.

Zuerst über den Fund berichtet hatten die Berner Tamedia-Zeitungen. Die beiden Hobbytaucher hatten demnach den Automaten wenige Tage zuvor unabhängig voneinander bei Tauchgängen im Flussbett entdeckt und am Mittwoch in einer rund halbstündigen Aktion geborgen.

Am Bergungsort zeigte sich das Gerät leicht verbeult, aber optisch in einem vergleichsweise sauberen Zustand. Es dürfte daher erst seit wenigen Tagen im Wasser gelegen haben.

Die beiden Taucher suchen regelmässig in der Aare nach verloren gegangenen Gegenständen. Einer von ihnen betreibt ein eigenes Fluss-Fundbüro. Einige Fundstücke waren 2025 in einer Ausstellung im Alpinen Museum der Schweiz in Bern zu sehen.

Neben Velos oder Mofas fördern die beiden Taucher meist Alltagsgegenstände wie Sonnenbrillen, Uhren und Mobiltelefone zutage.