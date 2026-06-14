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Tausende demonstrieren in Basel am feministischen Streik

Keystone-SDA

Tausende Menschen haben am Sonntag in Basel zum feministischen Streiktag demonstriert. Die bewilligte Kundgebung in Basel ist die erste von weiteren geplanten Demos schweizweit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kundgebung startete um 15.00 Uhr auf dem Petersplatz und zog weiter Richtung via Wettsteinbrücke ins Kleinbasel, wie ein Reporter von Keystone-SDA beobachtete. Mit violetten T-Shirts, Musikboxen Transparenten und Kartonplakaten zogen die Demonstrierenden durch die Strassen, um gegen Feminizide und patriarchalische Herrschaftsformen zu protestieren.

Eines der zentralen Themen ist nach wie Gewalt gegen Frauen und genderqueere Menschen, wie Mediensprecherin Franziska Stier auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Das Urteil zum Femizid in der Baselbieter Gemeinde Binningen vor wenigen Wochen habe die Bewegung sehr beschäftigt, auch mit Solidaritätskundgebungen. Weitere Themen sind Sorgearbeit und die Vorbereitung eines nationalen Carestreiks 2027.

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