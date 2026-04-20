Tausende säumen Zürcher Strassen am Sechseläuten

Keystone-SDA

3500 Zünfter marschierten oder ritten am Zürcher Sechseläuten durch die Innenstadt zum Sechseläutenplatz. Tausende säumten am Montag die Strassen am Zürcher Frühlingsfest.

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(Keystone-SDA) Unter den 120 Ehrengästen liefen in diesem Jahr neben Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider auch Sängerin Beatrice Egli, die Eishockeylegenden Mark Streit und Andres Ambühl oder der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain mit.

Vom Bundesrat war ausser Baume-Schneider niemand vertreten. 2025 waren noch vier Bundesräte dabei. Der Präsident des HC Davos, Gaudenz Domenig, gönnte sich den Ausflug nach Zürich, bevor sein Verein am Abend das zweite Finalspiel gegen Fribourg-Gottéron bestreitet. Auch Armeechef Benedikt Roos nahm den Marsch zum Sechseläutenplatz auf sich.

Besonders viele Ehrengäste kamen aus dem Gastkanton Graubünden, unter anderem war der gesamte Regierungsrat vertreten. Auch Ständeratspräsident Stefan Engler, Schauspielerin Tonia Maria Zindel, Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal und Ex-Langläufer Dario Cologna waren dabei. Während Schwingerkönig Armon Orlik bei den Bündnern mitlief, war sein Bruder Curdin, dreifacher Eidgenosse, Ehrengast bei der Zunft zum Weggen.

Hochräder und Roboter

Eine Premiere gab es dank den Bündnern zu bestaunen: Ein humanoider Roboter lief am Umzug mit. Er machte auf den Tech-Summit in Davos im Sommer aufmerksam und konnte mit den menschlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mithalten.

Einige Mitglieder der Stadtzunft waren auf Hochrädern unterwegs, ein nicht ungefährliches Fortbewegungsmittel zwischen den Tramschienen. Bei den Reitern sah das doch etwas sicherer aus.

Tausende säumten die Strassen der Zürcher Innenstadt. Traditionell verteilten sie Blumen an die Ehrengäste und die Zünfter. Die Strecke verlief die Bahnhofstrasse entlang bis zum Bürkliplatz und zurück. Über das besonders stark bevölkerte Limmatquai liefen Zünfter, Bündnerinnen und Ehrengäste dann zum Sechseläutenplatz.

Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es bisher nicht.

Auf dem Sechseläutenplatz harrte der Böögg stundenlang seines Schicksals. Um 18 Uhr wird der Holzstoss auf dem er sich befindet, in Brand gesetzt. Explodiert der Kopf des Schneemanns früh, soll der Sommer schön werden. Sehr verlässlich ist das Wetterorakel allerdings nicht. Zumindest die äusserlichen Bedingungen liessen auf ein frühes Ende des Böögg hoffen. Regen und starke Winde blieben aus.