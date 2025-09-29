Technische Ursache führte zu Brand in Hettiswil
Der Brand in Hettiswil bei Hindelbank, bei dem über hundert Tiere ums Leben kamen, ist wahrscheinlich auf eine technische Ursache zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommen die Fachleute der Kantonspolizei Bern, wie diese am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Beim Brand vom 24. Juni wurde ein Unterstand vor einem Mehrfamilienhaus zerstört. Mehr als hundert Kaninchen und Vögel konnte nur noch tot geborgen werden. Das Mehrfamilienhaus wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.