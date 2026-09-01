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Teilweiser Ausfall von Strassenbeleuchtung auf Basler Stadtgebiet

Keystone-SDA

Am Montagabend gegen 20.15 Uhr ist in Basel teilweise die öffentliche Beleuchtung ausgefallen. Betroffen waren rund 20 Strassen im Stadtgebiet, wie die Industriellen Werke Basel (IWB) am Dienstag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Besonders betroffen war das Bruderholz, wie es hiess. Die IWB hätten die Beleuchtung sukzessive wieder in Betrieb nehmen können. Kurz nach Mitternacht seien die Strassenleuchten wieder an gewesen.

Die Ursache des Ausfalls war eine technische Störung an den Leuchten, wie die IWB schrieben. Sie würden das Problem zusammen mit dem Hersteller genau analysieren.

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