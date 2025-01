Tennisspielerin Bencic hat ihren Trainer und Freund geheiratet

Keystone-SDA

Die Ostschweizer Tennisspielerin Belinda Bencic hat ihren langjährigen Freund und Trainer Martin Hromkovic (42) standesamtlich geheiratet. Eine offizielle Trauung und Feier sollen folgen.

(Keystone-SDA) Bencic-Manager Marijn Bal sagte gegenüber dem Newsportal 20Minuten.ch: «Belinda und Martin haben während ihrer Schwangerschaft standesamtlich geheiratet.» Sie würden später in diesem oder im nächsten Jahr eine formellere, offizielle Trauung mit allem was dazugehört abhalten.

Das Paar habe die zivile Trauung bisher noch nicht offiziell verkündet. Laut dem Newsportal dürfte man jedoch bei einigen Äusserungen und Posts der 27-jährigen Olympiasiegerin hellhörig geworden sein.

In der Altjahrswoche habe sie in ihrer Instagramstory ein verräterisches Meme-Video geteilt. Dort habe es geheissen, sie habe vollstes Vertrauen in ihren Mann. Im Clip sei es darum gegangen, wie es sich anfühle, verheiratet zu sein. Bencic habe das Video mit lachenden Emojis kommentiert.

Zudem habe sie sich in der SRF-Talksendung «Gredig direkt» wohl «unbewusst verplappert». Angesprochen auf die Betreuung von Baby Bella habe das Tennis-Ass gesagt: «Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Mann und in mein Mami.»

Anders als andere verheiratete Sport-Stars wie etwa Lara Gut-Behrami trete Bencic weiterhin mit ihrem Ledignamen an, hiess es weiter.