Theater in Murg SG am Walensee schlägt eine Brücke zum Loch Ness

Keystone-SDA

Eine Theaterproduktion schlägt von Murg SG am Walensee eine Brücke zum schottischen Loch Ness. Das Stück "Ungeheuerlich" dreht sich um die Spinnerei Murg im 19. Jahrhundert und verbindet menschliche Abgründe mit Mysterien in den Tiefen des Sees.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In «Ungeheuerlich» gehe es um «menschliche Schwächen und schaurige Kräfte der Natur», schrieben die Verantwortlichen. Die Inszenierung. wird an 18 Vorstellungen vom 9. Juli bis 9. August gezeigt. Die Bühne wurde dafür in den See gebaut, auf der Tribüne direkt am Ufer finden 300 Personen Platz.

Zeitgeschichte mit realen Personen der damaligen Industrialisierung vermischt sich im Stück mit Fiktion, Sagen und Mythen, wenn der Märchenforscher Jacob Grimm die Bühne betritt. Er reiste nach Murg, um die Rätsel des Walensees zu entschlüsseln. Dabei trifft er auf die geheimnisvolle Anna von Quinten, die mit den lokalen Legenden vertraut ist. Gemeinsam entdecken sie Geschichten von Liebe, Gier und mysteriösen Kreaturen, die in den Tiefen des Sees leben sollen.

Der See ist auch ein Hauptdarsteller

Das «Ungeheuerliche» am Walensee lehnt an den Mythos des Ungeheuers von Loch Ness an. So freuen sich die Veranstalter in Murg, dass für die Premiere auch ein Minister der schottischen Regierung sowie die Tourismusdirektorin der Region Loch Ness als Ehrengäste anreisen, wie eine Sprecherin des Theaters gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Das Stück wird hauptsächlich von einer Gruppe aus zwölf professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt und von viel Musik begleitet. Ein wichtiger Hauptdarsteller sei auch der eigenwillige Walensee, heisst es in der Theatervorschau. Diesen erleben die Besucherinnen und Besucher bereits vor der Vorstellung mit einer Schifffahrt vom Bahnhof und dem Parkplatz in Unterterzen zur Seebühne in Murg.