Theater Orchester Biel Solothurn lanciert neue Spielzeit

Keystone-SDA

Schwarze Ritter, schlechte Liebhaber und Fabelwesen in einem Monstermagen: Das Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) startet mit Überraschendem und scheinbar Altbekanntem in die neue Spielzeit. Intendant Dieter Kaegi ist überzeugt, dass in einer zunehmend digitalisierten Welt die Unmittelbarkeit des Erlebens wichtiger ist denn je.

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(Keystone-SDA) Die «Live-haftigkeit» sei durch nichts zu ersetzen, schreibt Kaegi im Vorwort des Programmhefts für die Spielzeit 2026/27. Die Sparte Oper wagt sich an die düster-absurde Rockoper «The Black Rider» aus den Federn von Musiker Tom Waits, Regisseur Robert Wilson und Beatnik-Kultautor William S. Burroughs.

Ein junger Mann schliesst aus Liebe einen Pakt mit dem Teufel, der ihm zu magischen Kugeln verhilft. Die treffen jedes gewünschte Ziel – nur die letzte Kugel nicht. Regisseur Olivier Tambosi und Dirigent Iwan Wassilevski interpretieren das Werk nun musikalisch und szenisch neu.

Ebenfalls auf der Opernbühne treibt der unverwüstliche Sir John Falstaff sein Unwesen als von sich überzeugter Liebhaber. Shakespeares berühmter Geniesser und seine missglückten Liebeleien haben viele Komponisten inspiriert. Erstmals in der Schweiz ist die Belcanto-Vertonung des Iren Michael William Balfe (1808-1870) zu erleben.

Doch auch Bekanntes wie Giuseppe Verdis «Aida» oder Händels «Oreste» sind zu sehen und hören, wie das TOBS am Mittwoch mitteilte.

Freiheitskampf im Monstermagen

Auf der Theaterbühne ist Kim de l’Horizons Stück «Dann mach doch Limonade, bitch» zu sehen. Es erzählt von fantastischen Wesen, die mittels unterschiedlicher Competitions die Freiheit für sich gewinnen müssen. Sie sind in einem Monstermagen gefangen. Schlurz, die herrschende Stimme im Raum, ist unerbittlich. Die Magensäure droht, die Anwesenden zu ertränken.

Zur Uraufführung kommt das Stück «Der arme Mann von Brüttelen» von Martin Bieri. Er zeichnet das Leben eines Mannes im 18. Jahrhundert im Berner Seeland nach.

Ab August eröffnet das Sinfonieorchester Biel Solothurn TOBS! die neue Saison mit einer Reihe von Sommerkonzerten in Biel, Solothurn und der Region. Im Anschluss wird die Saison mit zehn Sinfoniekonzerten im Kongresshaus Biel fortgesetzt, ergänzt durch vier Konzerte im Stadttheater Solothurn.

www.tobs.ch