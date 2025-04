Thuner Solarunternehmen 3S baut bis zu 25 Stellen ab

Keystone-SDA

Das Thuner Solarunternehmen 3S Swiss Solar Solutions entlässt bis zu 25 seiner 134 Mitarbeitenden. Das Unternehmen reagiert damit auf die veränderte Nachfrage, wie es am Freitag mitteilte. Im Rahmen der Massenentlassung wird nun ein Konsultationsverfahren eingeleitet.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Wir gingen zu lange davon aus, dass sich das Nachfragewachstum einpendeln würde», liess sich CEO Patrick Hofer-Noser am Freitag in einem Communiqué zitieren. Nachdem das Unternehmen im Januar 2024 in Worb eine zweite Fabrik eröffnet hatte, habe sich das Wachstum ab Mitte Jahr verlangsamt.

3S Solar führt das nachteilige Marktumfeld auf unterschiedliche Faktoren zurück. So habe das Unternehmen etwa mit einem erheblichen Preisdruck innerhalb Europas, unverlässlichen Lieferketten und wegfallenden Fördermitteln zu kämpfen gehabt.

Aufgrund der tiefen Einspeisevergütungen sei seit vergangenem Juli zudem die Nachfrage nach kleineren Solaranlagen zurückgegangen. Weiter sei die Nachfrage generell dadurch gedämpft, «dass der Klimawandel in der öffentlichen Diskussion jüngst an Bedeutung und Dringlichkeit eingebüsst hat», schrieb das Unternehmen.

3S will sich neu positionieren

Als Reaktion auf die Marktentwicklung will der Verwaltungsrat das Unternehmen künftig konsequent als Premium-Anbieter von ganzheitlichen Lösungen positionieren, wie es in der Mitteilung weiter hiess. In diesem Zusammenhang sei die Einführung von neuen Produkten und Dienstleistungen geplant.

Das heutige 3S Swiss Solar Solutions gehörte bis 2018 dem – ebenfalls angeschlagenen – Thuner Solarzulieferer Meyer Burger an. Mit der anschliessenden Herauslösung spezialisierte sich 3S auf gebäudeintegrierte Solarsysteme und erhöhte die Anzahl Stellen von 34 auf zeitweise über 140.