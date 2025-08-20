The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Thuner STI stellen Betrieb von Carreisegeschäft Oberland Reisen ein

Keystone-SDA

Das Thuner ÖV-Unternehmen STI AG stellt den Betrieb seines Carreisegeschäfts Oberland Reisen per Ende Jahr ein. Es hat sich nach der Corona-Pandemie nicht wie gewünscht erholt, wie die STI am Mittwoch mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als Grund gaben die STI in einer Mitteilung ein sich veränderndes Reiseverhalten der Bevölkerung und der steigende Wettbewerbsdruck an. Der Schritt sei deshalb unumgänglich. Das Carreisegeschäft sei stets von intensivem Wettbewerb geprägt gewesen und sehe sich mit einer rückläufigen Nachfrage konfrontiert.

Keine der geprüften Lösungen hätte die benötigte finanzielle Entlastung gebracht, schrieb das Unternehmen weiter. Ein Verkauf des Reisegeschäfts an einen anderen Anbieter sei aus Gründen der Vertraulichkeit bislang nicht geprüft worden.

Ihre Carchauffeure setzen die STI künftig in ihrem Kursbetrieb ein. Die Reisebegleiterinnen, die diese Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt haben, konzentrieren sich gemäss Mitteilung künftig auf ihre Haupttätigkeiten. Für das administrative Personal wird eine Lösung in einem anderen Unternehmensbereich gesucht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft