Thuner und Bieler Energieversorger senken Stromtarife per 2026

Keystone-SDA

Die Thuner und Bieler Bevölkerung bezahlt kommendes Jahr weniger für den Strom. Der Energie Service Biel (ESB) senkt die Stromtarife in der Grundversorgung im Schnitt um fünf Prozent, die Energie Thun AG um vier Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für einen durchschnittlichen Thuner Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden entspricht das einer jährlichen Einsparung von rund 62 Franken, wie die Energie Thun AG am Donnerstag mitteilte.

In Biel wiederum beträgt die durchschnittliche Preisreduktion gegenüber dem Vorjahr 68 Franken, schrieb der ESB in einem Communiqué. Im Schnitt sinkt der Tarif um 1,51 Rappen pro Kilowattstunde.

Als Grund dafür nannte der ESB etwa die hohen Niederschläge, die vergangenes Jahr anfielen und zu tieferen Produktionskosten führten. Diesen Preisvorteil gebe der Stromversorger seiner Kundschaft der Grundversorgung weiter. Das Bieler Unternehmen erzeugt den eigenproduzierten Strom zum grössten Teil mit Wasserkraft, weshalb die Gewinnung je nach Wetter variiert.

Weiter ergeben sich aufgrund neuer regulatorischer Vorgaben je nach Kundenkategorie unterschiedliche Anpassungen bei den Netznutzungskosten, schrieb die ESB. Bei Niederspannung werde der Tarif gesenkt, bei Mittelspannung wiederum leicht erhöht.

