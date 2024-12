Ticketkäufe und Fahrpläne in SBB-App nach Störung wieder verfügbar

Keystone-SDA

Am Mittwochnachmittag waren Ticketkäufe und Fahrpläne in der SBB-App wegen einer Störung vorübergehend nicht verfügbar. Das Problem konnte gegen 15.30 Uhr behoben werden, wie eine Sprecherin der SBB zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Die SBB hatten ihren Fahrgästen vorübergehend geraten, Tickets in Reisezentren, am Automaten oder über Ticket-Apps wie «Easy Ride» zu kaufen. «Blick» berichtete zuerst über den Ausfall. Was die Ursache der Störung war, konnten die SBB zunächst nicht sagen.