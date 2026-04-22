Tigermücke breitet sich in der Stadt Zürich weiter aus

Keystone-SDA

Im vergangenen Jahr sind in vier Quartieren in der Stadt Zürich Asiatische Tigermücken nachgewiesen worden. Damit wurde sie in einem zusätzlichen Quartier entdeckt. Der Kanton Zürich stellt nun weitere Fallen auf.

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(Keystone-SDA) Im Gebiet Friesenberg in der Stadt Zürich meldeten Anwohnende im vergangenen Jahr erstmals, dass sie Tigermücken gefunden haben. 2024 wurde ihr Vorkommen bereits in Wipkingen, Hirslanden und im Industriequartier, dem Kreis 5, nachgewiesen.

In der Folge wurden die Anwohnenden informiert und die Mückenlarven in Strassenschächten bekämpft. Diese Massnahmen zeigten in Wipkingen Wirkung. Im letzten Jahr wurden keine Eier mehr gefunden. Lediglich ein einziger Tigermückenfund weiter Limmatabwärts wurde aus diesem Gebiet gemeldet.