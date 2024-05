Tochter von Michelle Hunziker im Mailänder Dom gefirmt

(Keystone-SDA) Die zehnjährige Tochter von Michelle Hunziker ist am Pfingstsonntag im Mailänder Dom gefirmt worden. Die schweizerisch-italienische Entertainerin teilte Fotos von Sole und deren jüngeren Schwester Celeste auf Instagram.

An der Feier mit dabei war auch Hunzikers älteste Tochter Aurora Ramazzotti zusammen mit Enkel Cesare, schrieb die Schweizer Illustrierte online am Dienstag. Ob der Vater von Sole und Celeste, Tomaso Trussardi, auch an der Feier war, ist nicht bekannt. Die 47-Jährige und Trussardi waren von 2014 bis 2022 verheiratet.

Michelle Hunziker ist als TV-Moderatorin, Schauspielerin, Model und Sängerin in der Schweiz, Italien und Deutschland aktiv. Bevor sie nach Italien zog, lebte die Schweiz-Italienerin unter anderem in Astano TI, Ostermundigen BE und Zuchwil SO. Sie hat drei Töchter.