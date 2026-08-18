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Top Secret Drum Corps mit eigener Veranstaltung in Basel

Keystone-SDA

Nach dem diesjährigen Basel Tattoo haben die Show-Tambouren vom Top Secret Drum Corps einen weiteren Auftritt in ihrer Heimatstadt. Zusammen mit weiteren internationalen Trommelformationen werden sie im September im Musical Theater auftreten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zu Gast ist etwa die «United States Army Old Guard», wie das Top Secret Drum Corps am Dienstag mitteilte. Auch «The Massed Corps of Drums of The Band of His Majesty’s Royal Marines» wird im Musical Theater spielen. Diese britische Militärmusik trat bereits mit Top Secret in der Royal Albert Hall in London auf.

Ebenfalls auf der Bühne stehen die «Blue Devils» aus den USA, die bereits beim Tattoo in der Arena der Kaserne Basel zu sehen waren. Auch Highland-Tanzdarbietungen aus Schottland sind Teil des Programms. Zudem zeigen 60 Kinder und Jugendliche der Basler Trommelakademie ihr Können. Die Veranstaltung «Top Secret & Friends» findet vom 10. bis 13. September statt.

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